Zubeldía aponta importância da vitória fora de casa do São Paulo

Depois de não estrear bem no Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu virar o disco na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (02), o Tricolor começou sua jornada no torneio continental com uma vitória para cima do Talleres, fora de casa.

O resultado trouxe um pouco de alívio para Luis Zubeldía. O treinador chegou à Argentina pressionado, por conta do baixo rendimento no Paulista e pelo tropeço no começo do Brasileirão. O comandante tricolor enalteceu o time em meio às dificuldades da partida e a importância da vitória fora de casa.

“O desempenho foi correto, dentro da dificuldade que é jogar aqui na Argentina, a dificuldade que é jogar contra o Talleres. Não é fácil jogar aqui, muito menos ganhar. Temos que nos manter na zona de classificação. A disputa no grupo vai ser dura, porque são quatro boas equipes, e todas se prepararam para competir e fazer uma boa Copa Libertadores. É só o começo e é muito bom estrear com uma vitória como visitante. Por momentos, controlamos o jogo. Acredito que a dificuldade maior foi nos últimos quinze minutos, quando o rival empurrou um pouco mais”, ressaltou.

Zubeldía afirmou que o desempenho no Paulista esteve abaixo do esperado. Voltando a falar sobre a partida, o treinador destacou que a equipe conseguiu controlar a bola durante boa parte do jogo e que espera mais partidas duras ao longo da fase de grupos.

“No estadual, fizemos um campeonato não tão bom no rendimento futebolístico, mas chegamos à semifinal. Me parece que o que fizemos no primeiro tempo foi bem, porque controlamos a bola em um campo difícil, contra uma equipe que pressiona bem. Fizemos um golaço, que infelizmente estava impedido, mas a jogada foi muito bem trabalhada. O segundo tempo começou com algo parecido. Depois o Talleres começou a empurrar um pouco mais, finalizou mais, até que fizemos o gol. A partida foi dentro do que tinha que ser, dura, como serão todas as partidas do nosso grupo”, pontuou.

Evolução no Tricolor?

Mesmo com a vitória fora de casa, Zubeldía não garantiu uma evolução de desempenho do São Paulo. Para o treinador, a disputa da Libertadores mistura um pouco da qualidade com a entrega no time nas partidas. O argentino também valorizou o resultado em Córdoba, mesmo que a equipe não tenha feito uma grande atuação.

“A Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência. Não tem muita oportunidade para somar, ganhar de visitante todos sabem que é muito difícil. Me parece que não tivemos uma boa vitória, mas não deixa de ser uma vitória e faltam cinco partidas para se manter zona de classificação”, concluiu.

