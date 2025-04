No Vitória, Carpini isenta Raúl Cáceres em gol da Católica: ‘Insegurança atrapalha’

O lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres foi figura importante para a abertura do marcador em Vitória e Universidad Católica-EQU, pela Sul-Americana. Porém, no aspecto negativo, já que seu erro de passe iniciou o lance do gol equatoriano no Barradão.

Antes do Leão da Barra buscar o empate, Cáceres era uma das figuras mais vaiadas pela própria torcida rubro-negra diante da impaciência que tomava conta das arquibancadas. Porém, o técnico Thiago Carpini tratou de isentar o jogador do Vitória, avaliando que a responsabilidade por situações assim começam, na verdade, com o seu trabalho.

A análise é de que a ansiedade para interromper a série, agora, de quatro jogos sem vencer tem gerado um nível de ansiedade acima de níveis controláveis. Desse modo, Carpini acrescenta que precisa fazer uma intervenção para trazer maior tranquilidade aos atletas neste momento.

“Acho que essa insegurança atrapalha. O atleta quer muito acertar, ele não quer comprometer. E essa ansiedade acaba atrapalhando. A responsabilidade não é do Raul ou do Neris. É nossa, começa comigo. Precisamos ajustar isso. Vamos enfrentar adversários que só precisam de meia chance para fazer um gol. Então precisamos minimizar os erros rápidos. Isso vai melhorar. Me preocuparia mais se fossemos um time que sofre gols com erros coletivos, com triangulações, sofrendo tabelas. Isso é mais difícil de ajustar.”

‘Pouca coisa aconteceu’

Aos 18 minutos do segundo tempo, o time da casa ficou com um a mais mediante a expulsão de Luis Castillo. Entretanto, não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e quase viu Ismael Díaz, na reta final, dar a vitória para a Católica. De acordo com o técnico do Leão, o grande problema nesse sentido foi a falta de bola rolando diante do comportamento do adversário:

“A expulsão foi aos 19 minutos do segundo tempo. Dos 19 aos 45 só foram mais 13 ou 14 minutos de bola rolando. Pouca coisa aconteceu. Fiquei atento à regra nova do goleiro, mas ela não funcionou. Mas vamos buscar algumas alternativas.”

Antes de jogar novamente pela Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia-ARG, o Vitória recoloca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O adversário do próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), novamente no Barradão, será o Flamengo.

