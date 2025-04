Filipe Luís terá que superar desafios em ‘estreia’ pelo Flamengo na Libertadores

Enfim chegou o dia da estreia do Flamengo na Libertadores 2025. Nesta quinta-feira (3), o Rubro-Negro enfrenta o Deportivo Táchira, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo C da competição, no Estádio Poliesportivo Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. O técnico Filipe Luís fará seu primeiro jogo como técnico no torneio e busca manter solidez da equipe rubro-negra em busca do tetracampeonato da disputa. No entanto, ele precisa superar desafios adversos para conquistar a vitória longe de casa.

Primeiramente, o treinador tem muitos desfalques para a partida e terá que mexer na equipe. Gerson, Wesley e Arrascaeta são peças importantes do elenco, mas serão ausências por conta de questões físicas. Aliás, os problemas musculares no clube se tornarão frequente e são uma dor de cabeça para a comissão técnica, que procura rodagem do grupo por conta do calendário recheado.

Além disso, para chegar ao local da partida, a delegação do Flamengo terá que fazer grande deslocamento. Afinal, são mais de 4.628 km. Isto já é um desgaste para a equipe rubro-negra. Aliás, o Flamengo percorrerá 22.738 km somente nesta fase de grupos da Libertadores.

As questões extra-campos também podem se um fator para torcida. O Fla, afinal, procura melhorar seu retrospecto em estreias e também nos resultados fora de casa na competição continental. Junto a isso, o clube tem retrospecto bem favorável contra times da Venezuela.

Em busca do tetra…

Com Filipe Luís, a equipe do Flamengo voltou a mostrar o bom futebol que encheu os olhos da torcida nos últimos anos. O treinador, que fez parte do elenco campeão em 2019, conta com a confiança de seus jogadores. Ele, aliás, já acumula três títulos (Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca) no comando do clube, que se porta como um dos favoritos para o título, apesar da prioridade ser o Campeonato Brasileiro.

O treinador, que levantou o caneco em 2019 como jogador, pode trazer o tetracampeonato da Libertadores para Gávea. O clube, afinal, venceu 1981, 2019 e 2022. Com ou sem obstáculos, Filipe Luís se mantém focado em todas as competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.