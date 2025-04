Vegetti pede mais atenção após Vasco ceder empate ao Melgar: ‘Mais ligados no final’

O Vasco teve tudo para estrear com o pé direito na Sul-Americana, porém viu o Melgar arrancar o empate por 3 a 3 na reta final da partida, em Arequipa, no Peru. Assim, Vegetti, autor de dois gols na partida, cobrou mais atenção dos companheiros, sobretudo em confrontos de copas.

“Temos que entender que os jogos de Copas são difíceis. Temos que estar mais ligados no final. Acho que todo grupo está muito chateado, porque tínhamos um resultado muito favorável para nós, com dois gols de vantagem. São jogos de Copa, mas agora tem que fazer valer os três pontos em casa. Nós vamos com muita bronca, porque tínhamos um resultado muito favorável”, disse.

Além disso, o capitão lembrou das dificuldades da altitude de Arequipa, que fica 2.300m acima do nível do mar, entretanto afirmou que a equipe necessita vencer em qualquer campo. Segundo Vegetti, os atletas se sentiram sufocados pelo ar rarefeito.

“Temos que entender que temos que ganhar em todos os campos pelo peso da camisa. Sabíamos também que aqui teríamos dificuldades com a altitude. Muitas vezes nos sentimos muito sufocados. Fizemos um bom jogo, mas temos que estar mais focados. Acho que não podemos tomar esses gols no final dos jogos”, completou.





“Eu acho que o segundo gol deles foi falta, foi uma falta muito clara, e o VAR também não chamou.”, acrescentou.

