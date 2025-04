Vídeo: Hazard chama atenção da web ao fazer embaixadinhas com latinha de cerveja

Eden Hazard voltou a chamar atenção nas redes sociais com seu talento mesmo após pendurar as chuteiras. Em um vídeo recente, o ex-jogador apareceu fazendo embaixadinhas com uma lata de cerveja, demonstrando habilidade e controle de bola impressionantes, ainda que de forma descontraída.

A gravação, feita em ambiente informal, mostra o ex-Chelsea realizando 14 toques consecutivos com a lata. O episódio repercutiu fortemente na Bélgica, onde jornais como o “Het Laatste Nieuws” destacaram a desenvoltura do belga. “Ele continua a demonstrar o seu talento com o futebol de vez em quando”, publicou o periódico local.

Embora não esteja mais nos gramados profissionalmente, o belga mantém certa presença pública. Aliás, não é a primeira vez que ele viraliza ao mostrar domínio de bola em situações inusitadas. Anteriormente, já havia aparecido fazendo embaixadinhas com uma bola de futebol americano.

@metropolesesportesÉ igual andar de bicicleta, filho! Eden Hazard bateu 14 embaixadinhas com a latinha! #hazard #futebol #esporte♬ som original – Metrópoles Esportes

O ex-atacante, que atuou por clubes como Chelsea e Real Madrid, tem 34 anos e se aposentou oficialmente ao final de 2023. Ele ficou sem clube desde junho do mesmo ano, quando seu contrato com os merengues se encerrou, então optou por encerrar a carreira.

Aposentadoria Eden Hazard

O ex-Chelsea pendurou as chuteiras aos 32 anos através de uma carta aberta divulgada nas redes sociais. Eden começou a carreira no Lille, da França, aos 16 anos, e logo chamou atenção. Na primeira temporada como jogador, recebeu o prêmio de “melhor jovem” do Campeonato Francês.

Eden chegou ao Chelsea, clube em que viveu o auge de sua carreira, em 2012. Nos Blues, se estabeleceu como um dos melhores jogadores do mundo. O impressionante desempenho na Inglaterra não se repetiu na passagem pela Espanha, onde defendeu o Real Madrid.

O atleta belga sofreu com lesões e problemas com a forma física desde sua chegada ao Real Madrid, em 2019. A negociação com o Chelsea poderia chegar a 150 milhões de euros à época.

Títulos

Campeonato Francês: 2011 (Lille)

Copa da França: 2011 (Lille)

Liga Europa: 2013 e 2019 (Chelsea)

Copa da Liga Inglesa: 2015 (Chelsea)

Premier League: 2015 e 2017 (Chelsea)

Copa da Inglaterra: 2018 (Chelsea)

Campeonato Espanhol: 2020 e 2022 (Real Madrid)

Liga dos Campeões: 2022 (Real Madrid)

Mundial de Clubes: 2022 (Real Madrid)

Supercopa da Uefa: 2022 (Real Madrid)

Supercopa da Espanha: 2022 (Real Madrid)

Copa do Rei: 2023 (Real Madrid)

