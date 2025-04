Talleres pode ser punido por ato racista de torcedor contra São Paulo

Mais um caso de racismo foi registrado na Libertadores. A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar um gesto racista de um torcedor do Talleres, da Argentina, após o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (2), em Córdoba, pela 1ª rodada da fase de grupos. Assim, o clube argentino pode ser punido com multa e até partidas com portões fechados na competição.

Este é o primeiro caso de racismo na Libertadores 2025, mas não é o primeiro em competições da Conmebol neste ano. O atacante Luighi, do Palmeiras, foi vítima durante jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores sub-20. Na ocasião, a entidade puniu o clube com multa e jogos com portões fechados. No entanto, a pena foi considerada branda pela CBF.

O caso ocorre uma semana após a Conmebol se reunir para debater novas formas de combate ao racismo em jogos da Libertadores e Sul-Americana. O encontro foi motivado pelo episódio contra o atacante Luighi, do Palmeiras, na Libertadores sub-20. Dessa forma, a entidade busca novas medidas, entre elas, punir os responsáveis com proibição de acesso aos estádios.

Com a vitória na estreia, o São Paulo somou os primeiros pontos na Libertadores. Assim, divide a liderança com o Libertad, do Paraguai. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025. Já na competição continental, o próximo jogo será contra o Alianza Lima, do Peru, quinta-feira (10), às 21h3o, no Morumbis.

