Polícia Civil intima presidente do Corinthians sobre caso VaideBet

A Polícia Civil de São Paulo intimou na última quarta-feira (2) o presidente Augusto Melo, do Corinthians, e dois ex-diretores. Assim, os três vão prestar depoimentos sob condição de investigados no caso VaideBet. Além do mandatário, vão conversar com as autoridades Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube, e Sérgio Moura, antigo superintendente de marketing, segundo o “ge”.

Nos últimos dias, as autoridades ouviram outros membros da diretoria alvinegra, como o primeiro vice-presidente Osmar Stábile e Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, então diretor adjunto do departamento financeiro. Dessa forma, a investigação continua e, agora, será a vez do presidente Augusto Melo e dos outros dois ex-dirigentes.

Mais de 20 pessoas prestaram depoimentos desde o ano passado, sendo 19 testemunhas. Já Alex Cassundé é investigado por ter sido o intermediário do contrato com a VaideBet. O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, com apoio do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) .

O caso é investigado desde maio do ano passado. A Polícia apura o repasse de valores da comissão de patrocínio da VaideBet ao Corinthians a uma empresa fantasma. Dessa forma, o patrocinador rompeu o contrato por danos a imagem, em junho do ano passado. O vínculo era válido até o fim de 2026 e previa o pagamento de R$ 370 milhões.

