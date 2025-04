Lezcano cita grandeza do Fluminense e exalta Ganso: ‘Todos os dias aprendo com ele’

O Fluminense apresentou, nesta quinta-feira (3), sua mais recente contratação: Rubén Lezcano. Assim, o paraguaio, que já atuou em duas oportunidades, contra Fortaleza e Once Caldas, falou que assistiu pela TV o título do Tricolor na Libertadores de 2023. Algo que reforçou o desejo de atuar pelo clube, assim como a chance de jogar no novo Mundial de Clubes, no meio do ano

“O Fluminense é um clube muito grande. Eu o assisti pela televisão sendo campeão da Libertadores, me deu vontade de estar aqui e hoje eu estou aqui muito feliz. Vou aproveitar a oportunidade que estou tendo e dar meu melhor sempre”, disse.

“É um torneio novo (Mundial de Clubes), vai ser muito importante para nós jogar com grandes jogadores e grandes clubes. Estamos preparados para enfrentar o que vem pela frente”, completou.

Além disso, o jogador salientou que Paulo Henrique Ganso é uma inspiração e que estão bem próximos desde sua chegada ao clube. O meia ainda não atuou em 2025 em virtude de uma leve miocardite, entretanto voltou aos treinos e vive a expectativa para o retorno oficialmente aos gramados.

“Ganso é um ídolo como pessoa para mim. Eu o via pela televisão e hoje estou compartilhando o dia a dia com ele. Ele conversa muito comigo, me dá muitos conselhos sobre o que fazer e o que não fazer. Todos os dias aprendo com ele e com os demais companheiros”, frisou.

Processo de adaptação e características

Ao lado de Lavega, Lezcano citou que o futebol jogado no Brasil é mais intenso do que no Paraguai, porém tem se adaptado bem. Ele também citou que, de forma versátil, pode atuar como meia ou ponta.

Durante sua passagem pelo Libertad, conquistou três títulos do Campeonato Paraguaio, dois da Copa do Paraguai e um da Supercopa do Paraguai. Pela seleção do seu país, foi campeão do Pré-Olímpico da Venezuela em 2023, classificando o Paraguai para os Jogos de Paris 2024.

“O futebol aqui é muito mais intenso. Estou me adaptando muito bem, eu pensava que ia me custar um pouco mais, mas estou indo bem. Espero seguir assim”, explicou

“Ultimamente estava jogando como meia mais aberto. Também posso jogar de extremo. Não tenho problema, farei o que o técnico me disser”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.