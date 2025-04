Bahia faz jogo com duro com Cauly, meia que é prioridade no Botafogo

Após uma reavaliação do próprio elenco, o Botafogo mapeou o mercado interno e encontrou o nome de Cauly, meia que tornou-se prioridade do Glorioso para reforçar o plantel até o dia 11 de abril, data do fechamento da janela doméstica. A informação é do site “O Globo”. Porém, o Grupo City, que comanda a SAF do Esquadrão, não tem a intenção de vendê-lo e promete jogo duro se o Mais Tradicional for, de fato, atrás do jogador.

Até o momento, Cauly só recebeu sondagem. O Botafogo não fez nenhuma oferta ao Bahia. O contato com o meia teria sido feito pelo atual técnico do Alvinegro, Renato Paiva, grande entusiasta do futebol do jogador. Os dois, aliás, trabalharam juntos, no próprio Tricolor de Aço, em 2023. Foram campeões estaduais.

Alvinegro na infância e empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do clube mais tradicional do país, Cauly realizou duas boas temporadas pelo Esquadrão de Aço, porém, em 2025, perdeu espaço. Na final do último Campeonato Baiano, contra o Vitória, aliás, ele foi expulso por agredir o zagueiro Halter, jogador que a torcida do Glorioso não quer ver perto do clube nem pintado de ouro. O gesto “aproximou” o meia do “botafoguismo”.

O Bahia, por sua vez, o considera importante para o plantel, mesmo que a fera não tenha o protagonismo de tempos pretéritos.

Vai rolar uma troca entre Bahia e Botafogo?

O portal “Info Bahêa” afirma que pode rolar uma troca entre Botafogo e Bahia. O Glorioso cederia Martins por Cauly. O atacante, que custou 10 milhões de euros (R$ 61,8 milhões), está em baixa na Estrela Solitária. A “ESPN”, no entanto, afirma que os soteropolitanos fizeram uma contraproposta. Nela, pedem o atacante Savarino e o centroavante Jesus para liberarem o meia para o Glorioso.

