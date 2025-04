Autor de gols do Huracán, contra o Corinthians, encerrou longo jejum pessoal

A grande figura da vitória do Huracán frente ao Corinthians, pela Sul-Americana, foi o atacante Leonardo Sequeira com seus dois gols. Nome esse, aliás, que vivia um jejum considerável antes de balançar as redes na Neo Química Arena.

O nome de 29 anos de idade, que chegou este ano ao clube argentino, não fazia um gol desde maio do ano passado. Naquela oportunidade, com a camisa do Peñarol, Sequeira marcou o tento que abriu a contagem, no empate em 2 a 2, diante do Liverpool uruguaio. O duelo em questão valeu pelo Campeonato Uruguaio.

De lá pra cá, o atleta participou de 37 compromissos sendo 27 pela representação de Montevidéu e outros dez por sua atual equipe, o Huracán. No aproveitamento ofensivo, o máximo que Leonardo Sequeira tinha feito no plano ofensivo foram duas assistências, também nos tempos de Peñarol.

Sequência prolongada

Os tentos de Sequeira, aliás, fizeram com que a fase recente do Globo se torne ainda mais positiva na temporada 2025. Para se ter uma ideia, nos últimos dez jogos feitos pela equipe radicada em Parque Patrícios, são oito vitórias e dois empates.

Mesmo com esses números, os comandados de Frank Kudelka não ocupam a liderança no Grupo A do Campeonato Argentino, já que tem dois pontos a menos que o ponteiro, Tigre (24 a 22). Na verdade, o Huracán é o terceiro colocado da chave, pois o Boca Juniors tem 23 unidades ao longo das 11 rodadas disputadas.

