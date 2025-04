Deportivo Táchira x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Flamengo vai fazer sua estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), às 21h30, contra o Deportivo Táchira pela primeira rodada do grupo C da competição, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Mesmo com ausências, o Rubro-Negro é favorito contra os venezuelanos e busca manter sua longa invencibilidade sob o comando do técnico Filipe Luís. No entanto, a equipe comandada por Edgar Pérez também faz boa campanha pelo Campeonato Venezuelano.

A Voz do Esporte está pronta para levar aos internautas todas as emoções desta jornada, a partir de 20h, ao vivo. Eduardo Rizatti vem treinando suas cordas vocais para narrar muitos gols. Com toda a sua sapiência, Pedro Fut o auxilia nos comentários. Na reportagem, o arrojado André Bacha completa esta linha de ataque infernal.

