Inter se mobiliza contra potenciais armas do Bahia em estreia pela Libertadores

O Inter prioriza evitar qualquer tropeço em seu retorno à Libertadores. Por isso, a comissão técnica estuda as potenciais armas do Bahia em sua estreia na competição, nesta quinta-feira (03/04). As principais preocupações do Colorado são a bola aérea, a criação de vantagem numérica ao atacar, além das capacidades ofensivas dos laterais.

O Internacional priorizará anular esses pontos fortes e possivelmente tirar proveito deles. O técnico Rogério Ceni criou um plano de jogo nítido, mas há a possibilidade de improvisar o zagueiro Gabriel Xavier na lateral-direita.

Tal situação já ocorreu em compromissos anteriores nesta temporada. A entrada do defensor no lugar de Gilberto tem o intuito de fortalecer a bola aérea do Tricolor de Aço. Gabriel Xavier atuou na posição durante o jogo de ida da final do Campeonato Baiano e marcou o gol que abriu o triunfo. Além de aumentar a estatura da linha defensiva, a opção também contribuiria para diminuir o ímpeto ofensivo do lado esquerdo do Colorado, com Bernabei e Wesley.

Inter precisará de atenção para aproveitar os espaços

O esquema tático que o comandante Rogério Ceni normalmente usa é o 4-3-3, mas no momento em que o time ataca se transforma em um 3-5-2. Afinal, a estratégia é ter cinco jogadores como opção no momento em que o Bahia estiver na fase ofensiva. Ou seja, criar uma vantagem numérica quando estiver no ataque. Com isso, haveria uma mudança de função dos laterais. Portanto, caso a escolha seja por manter Gilberto no time titular, a princípio, ele permaneceria na defesa para ajudar a qualificar a saída de bola.

Já Juba, pelo lado esquerdo, passaria a atuar no meio de campo. Apesar desta orientação, os dois têm autonomia para chegar ao ataque. O lateral-esquerdo exatamente mais como um armador e Gilberto como fator elemento surpresa. Neste cenário, o Inter se mobilizará para ter uma postura mais atenta e ser letal. Especialmente com movimentos objetivos para acionar os seus atacantes de velocidade e, assim, aproveitar os espaços que o Tricolor de Aço deixar com seus laterais mais centralizados. Tanto em transições ofensivas ou contra-ataques.

Internacional e Bahia se enfrentam, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (03/04), pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. Os outros dois integrantes são Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional, do Uruguai. Assim, a avaliação é que este grupo é o mais equilibrado do torneio. Estes dois outros membros se enfrentaram na última quarta-feira (02/04). Portanto, com a vitória, o time colombiano assumiu a virtual liderança.

