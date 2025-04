Técnico Leonardo Jardim aguarda retorno de Matheus Pereira no Cruzeiro

O Cruzeiro retornou ao Brasil após perder para o Unión, da Argentina, na estreia da Sul-Americana. Agora, para o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão, o técnico espera contar com o retorno do meia Matheus Pereira. No elenco, Jonathan Jesus também pode voltar, ao menos como opção no banco de reservas.

Os dois jogadores não viajaram para a Argentina e agora têm chances de retorno. Jonathan Jesus, que teve um quadro viral, deve ficar à disposição no próximo jogo. Ele também não atuou na estreia do Brasileirão contra o Mirassol. Já Matheus Pereira tem menos chances de jogar no Beira-Rio, pois tem evitado partidas longe de Belo Horizonte devido à proximidade do nascimento de seu primeiro filho.

Com a chegada do filho, Matheus pediu à diretoria para não se ausentar por longos períodos, garantindo apoio à esposa nesse momento. A delegação do Cruzeiro embarca para o Rio Grande do Sul no sábado, mas a presença do meia ainda é incerta.

No time comandado por Jardim, Jonathan é titular, e Mateo Gamarra ocupou sua vaga nos dois jogos em que esteve fora. Matheus Pereira, por outro lado, não joga há mais tempo, já que ficou fora dos confrontos contra Bragantino e Botafogo. Ele ainda busca espaço na equipe.

