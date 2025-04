Vasco x Flamengo não será em São Januário, diz comandante do Bepe

O clássico entre Vasco e Flamengo dificilmente será em São Januário. É o que afirmou Eduardo Monteiro, tenente-coronel e comandante do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe).

Segundo o órgão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Bepe negará o pedido do Vasco em mandar o jogo contra o Flamengo em seu estádio, em duelo marcado para 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão.

“Em São Januário, esse jogo não vai acontecer”, revelou Monteiro ao “O Globo” nesta quinta-feira (3).

LEIA MAIS: Fluminense acerta a contratação do técnico Renato Gaúcho

A negativa sairá ainda nesta quinta, em documento enviado pelo Bepe. O regulamento da CBF veta o clássico Vasco x Flamengo de ocorrer em São Januário. Assim, o Cruz-Maltino só poderá optar pelo Maracanã ou outro estádio no RJ, já que não é mais possível alterar o palco para outro estado.

Uma das ressalvas do Vasco em mandar o jogo no Maracanã é o fator financeiro, aliás. Afinal, por ser um estádio regido por um consórcio, o dinheiro proveniente de bares, restaurantes e estacionamento ficariam com a Fla-Flu serviços, empresa de Flamengo e Fluminense que gerem o estádio.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.