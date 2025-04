Em reecontro, Raphinha e De Paul trocam camisas na Espanha após clássico

Raphinha se destacou em Argentina x Brasil há uma semana, ao menos fora de campo. Ele prometeu que daria porrada em argentino e faria gols na partida.

No entanto, a atual campeã do mundo dominou o jogo, goleou e ainda provocou a demissão de Dorival Jr. Na última quarta-feira (02), o atacante reencontrou De Paul no duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, pela semifinal da Copa do Rei.

Por sua vez, Raphinha teve mais sorte. Ele auxiliou na classificação do Barcelona para a final contra o Real Madrid. O atacante trocou camisa com o volante argentino e o abraçou, gesto registrado pela imprensa espanhola. Além deles, Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone também jogaram. O time, portanto, contou ainda com o técnico Diego Simeone.

Contudo, em campo, após o empate em 4 a 4 na Catalunha, o Barcelona venceu o Atlético fora de casa. Ferrán Torres marcou um lindo gol após assistência de Yamal. O time segue vivo na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol e na Champions League. Já a equipe de De Paul brigará dificilmente por títulos na liga. Agora, luta por vaga em torneios continentais.

