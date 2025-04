Palmeiras renova parceria com marca de vestuário e acessórios

O Palmeiras renovou a sua parceria com a Veste S.A, empresa do setor de vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil. Agora, o novo vínculo entre as partes vai durar mais um ano e terá a coleção Palestra 1914 by Individual.

A parceria entre o Verdão e a marca iniciou em 2023 e, vem fazendo sucesso com os torcedores alviverdes, com sete lançamentos até o momento. Aliás, em fevereiro deste ano, teve o lançamento da cápsula ‘Back to Work’, que trouxe alfaiataria e camisas sociais de malha compatíveis às principais tendências da moda masculina global.

Dessa forma, a coleção teve o foco na tecnologia, com o intuito de oferecer praticidade e alto desempenho no dia a dia do homem moderno. Além disso, aumentou as opções, com camisetas e polos, essas, que por sua vez, são marcas de estilo do treinador português Abel Ferreira, com um total de 15 itens. Vale ressaltar, portanto, que a confecção das peças são com matérias-primas e a produção acontece de forma sustentável.

As camisas sociais de diferentes estilos possuem um discreto “P” bordado no peito, fazendo referência ao Palmeiras. Os produtos da coleção Palestra 1914 estão disponíveis para os torcedores anto pelo site oficial da Individual quanto do Palmeiras, podendo ser encontrados também nas lojas Palmeiras Store.

Abel Ferreira e coleção de relógios

Em janeiro desse ano, o técnico Abel Ferreira lançou uma linha de relógios “ONE by Abel Ferreira” – uma referência ao “Todos Somos Um”, em parceria com a Magnum. Vale ressaltar que o treinador também lançou o livro “Cabeça Fria, Coração Quente”, famosa frase utilizada pelo português.

Palmeiras na temporada

O Palmeiras começou a temporada de forma irregular, mas conseguiu se recuperar e chegou a final do Campeonato Paulista. No entanto, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians no Allianz Parque, por 1 a 0, e empatou no segundo jogo, na Neo Química Arena, ficando em segundo lugar.

Já a estreia do Campeonato Brasileiro também não teve vitória. O Verdão empatou sem gols com o Botafogo, em casa, no último domingo (30). A equipe comandada por Abel Ferreira estreia na Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Sporting Cristal, às 19h (de Brasília), no Nacional de Lima.

