Real Madrid tem problemas no gol antes de decisão na Champions

Alerta ligado. O Real Madrid voltou da pausa para a Data Fifa com bons resultados. Venceu o Leganés por 3 a 2, mantendo-se a três pontos do líder Barcelona na LaLiga, e eliminou a Real Sociedad nos pênaltis (5 a 4), garantindo um ‘El Clásico’ na final da Copa do Rei. Mas nem tudo são boas notícias. Isto porque Carlo Ancelotti recebeu a notícia, nesta quinta-feira (3), de que o goleiro Lunin se lesionou no último jogo. O ucraniano sofreu um leve trauma, mas exames apontaram uma lesão muscular na panturrilha direita, tirando-o das próximas partidas.

Já Courtois, que ainda se recupera de lesões graves, tem sido poupado nesta temporada. Ele não jogou os últimos dois jogos do Real nem o mais recente da Bélgica, pois seu joelho direito está bastante inchado há semanas devido à sobrecarga física.

Apesar de ter condições de enfrentar o Valencia, a prioridade é o duelo contra o Arsenal, no Emirates, pelas quartas de final da Champions. Por isso, Ancelotti não deve arriscar e pode escalar o jovem Fran González, de 19 anos, titular do Castilla e terceira opção do elenco, que pode fazer sua estreia no time principal.

O Real Madrid visita o Arsenal na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Antes, o clube merengue recebe o Valencia, no sábado (5), às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

