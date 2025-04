Calleri afirma que deve voltar ao futebol argentino ‘no curto prazo’

Figura que construiu imagem de ídolo no São Paulo, o centroavante Jonathan Calleri deu uma declaração na última quarta-feira (2) que pode, inegavelmente, acender o sinal de alerta pelos lados do clube paulista.

Em entrevista após o triunfo na Libertadores, diante do Talleres, o jogador disse que tem a intenção de voltar ao futebol argentino “no curto prazo”. Com direito, aliás, a deixar claro qual seria o clube que tem a intenção de defender mais uma vez antes da aposentadoria:

“No curto prazo, vou voltar ao futebol argentino. Espero que isso aconteça em breve. Quando saí (do país), prometi à minha família que voltaria ao clube do meu coração e estou ansioso por esse dia. Estou ansioso por esse dia e quero que meu avô me veja com a camisa.”

É verdade que Calleri teve suas atuações mais destacadas, na Argentina, pelo Boca Juniors. Entretanto, em seguidas entrevistas, ele se declarou como torcedor do All Boys, modesto clube da cidade de Buenos Aires. Participante de algumas edições do Campeonato Argentino da elite, atualmente, milita no segundo escalão nacional.

Apesar do desejo…

Para a imprensa local, o jogador de 31 anos chegou a reconhecer que gigantes como Boca e River chegaram a fazer consultas sobre ele nos últimos tempos. Todavia, a identificação construída com o São Paulo fez ele sequer cogitar a hipótese.

“O telefone sempre toca, mas eu me vejo no São Paulo. Foi o time que sempre me acolheu e me deu tudo para ser feliz. Estou muito feliz por ter conquistado a Copa do Brasil e quero ir mais longe”, garantiu.

Em duas passagens, os números de Calleri no Tricolor são de 223 partidas, 79 gols e 26 assistências. Além disso, são dois troféus na galeria onde, além da citada Copa do Brasil, ele faturou a Supercopa Rei, no ano passado.

