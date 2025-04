Em grande jogo, Santos e Palmeiras empatam no Brasileirão Sub20

Santos e Palmeiras se enfrentaram nesta quinta-feira (03) pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em um grande jogo no CT Rei Pelé, as equipes empataram por 2 a 2. O Alviverde, no entanto, chegou a ficar duas vezes à frente no placar, mas o time da casa buscou o empate. Para as pretensões de ambos na competição, o resultado foi ruim.

Sorriso, do Palmeiras, abriu o placar após receber passe de Arthur. Na sequência, Rodrigo Cezar cruzou com precisão, e Gabriel Simples, livre na área, deixou tudo igual. No segundo tempo, Riquelme Fillipi deu bela assistência para Larson, que, na linha de fundo, rolou para Antônio Marcos recolocar o Verdão em vantagem.

Por sua vez, quando a derrota parecia certa para o Santos, Larson tocou com a mão na bola na área. Luca Meirelles assumiu a responsabilidade e bateu com categoria, sem chance para o goleiro Aranha, decretando o empate por 2 a 2.

Desse modo, com o resultado, o Santos chegou a oito pontos e ocupa a terceira colocação. Assim, o time da Vila segue invicto na competição. Já o Palmeiras, com sete, é o quinto colocado.

Próximos jogos Santos e Palmeiras

O Santos, portanto, volta a campo para enfrentar o Atlético-GO. Inicialmente marcado para o estádio Antônio Accioly, o jogo será no dia 9, às 15h (de Brasília). Já o Alviverde receberá o Botafogo em casa, no mesmo dia, às 16h, na Arena Barueri.

