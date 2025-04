Vasco massacra o Atlético-GO e sobe na tabela do Brasileirão sub-20

O Vasco ampliou a boa fase no sub-20. Jogando no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino emplacou a terceira goleada seguida: 6 a 1 contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira (3), pela quarta rodada do Brasileirão da categoria. Antes, o time fizera 5 a 0 em Flamengo e Bangu – este último, pela Copa Rio sub-20, porém.

Lukas Zuccarello e Lyncon, duas vezes cada, Léo Jacó e Bruno Lopes marcaram para o Gigante da Colina, que sobe, então, na tabela. Agora, a equipe, que iniciou a trajetória com dois tropeços, chega à quarta posição, com sete pontos após duas vitórias seguidas. O Dragão, por sua vez, é vice-lanterna, com um.

Chuva de gols

O primeiro gol saiu em cobrança de escanteio, com a dupla de zaga do Vasco trabalhando. Luiz Gustavo subiu mais que todo mundo e testou na trave. Na sobra, Lyncon apareceu livre quase na pequena área para tocar para o gol vazio, aos 17′, e fazer seu primeiro. Dez minutos depois, o Cruz-Maltino ampliou. Bruno Lopes puxou contra-ataque e serviu Lukas Zuccarello. O camisa 10, então, driblou o zagueiro e tocou no cantinho do goleiro Martins.

O Vasco seguia dono do jogo. Não à toa, chegou ao terceiro gol nos acréscimos da etapa inicial. Afinal, Paulinho fez boa jogada pela direita, invadiu a área e cruzou. O próprio Zuccarello dominou pelo lado esquerdo da área e chutou forte, fazendo 3 a 0. Na etapa final, o quarto gol saiu dos pés de Léo Jacó. Ele recebeu de Juninho e encheu o pé canhoto para fazer, aos 10′.

Dessa forma, aos 24′, o zagueiro Lyncon dobrou sua contagem. Zuccarello cobrou falta no segundo pau e o capitão apareceu de surpresa para cabecear no contrapé de Martins, fazendo, assim, 5 a 0. Iuri, de pênalti, descontou para o Dragão, aos 26′.

Ainda daria tempo para o artilheiro Bruno Lopes deixar o dele. Aos 43′, ele recebeu em profundidade de Breno, driblou Martins e fez um lindo gol, fechando, por fim, a surra vascaína: 6 a 1.

Próximos passos de Vasco e Dragão

O Vasco volta a campo no domingo (6), quando visita o Americano, pela Copa Rio sub-20. Já pelo Brasileirão da categoria, o compromisso é na próxima quinta (10), contra o Bahia, fora de casa, pela quinta rodada. Já o Atlético-GO pega o Grêmio Anápolis, também no domingo, pelo Goiano sub-20. Depois, na quarta (9), recebe o Santos, pelo Brasileirão.

