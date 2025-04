Sporting abre vantagem na semifinal da Taça de Portugal

Com grande atuação de Geny Catamo, o Sporting deu grande passo para chegar a mais uma final. Nesta quinta-feira, 3/4, em casa, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, venceu o Rio Ave por 2 a 0, na ida da semifinal da Taça de Portugal. Catamo, titular da seleção de Moçambique comeu a bola. Fez um gol e sofreu o pênalti que Gyokeres converteu para fechar o placar. Além disso, marcou mais uma vez. Mas o tento foi anulado pelo VAR.

Com o resultado, os sportinguistas podem perder por até um gol na volta, dia 23/4, no Estádio da Mata Real, em Paços de Ferreira que avançam à decisão. O vencedor deste confronto entre Sporting e Rio Ave fará a final, no dia 25/5, no Jamor, contra o vencedor de Benfica x Tirsense, que jogarão a ida no dia 9/4, em Barcelos. O já eliminado Porto é o atual campeão. O Sporting, campeão em 2024, busca o seu 17º título na competição.

Sporting decide no 1º tempo

Desde o início, o Sporting impôs um ritmo forte, buscando o gol em cima do fechado Rio Ave. O time visitante não resistiu por muito tempo, já que os lisboetas abriram o placar aos 12 minutos, com um chute de fora da área de Catamo, atacante titular da seleção de Moçambique. O Rio Ave permaneceu na defesa, deixando a bola com os donos da casa e tentando frear o ímpeto dos atuais campeões portugueses. Mas não conseguiram evitar que o rival fosse para o intervalo com uma vantagem maior. Aos 45, pênalti sobre Catamo. O sueco Gyökeres, que foi o artilheiro do mundo em 2024 e titular de sua seleção, cobrou e fez 2 a 0. Este foi seu 43º gol na temporada, em 43 jogos.

Decidido a matar a semifinal logo no jogo de ida, abrindo uma vantagem ainda maior, o Sporting seguiu em busca do ataque e quase ampliou em finalização de Gyokeres que bateu na trave. O time da casa seguiu bvem superior, fechando o jogo com 65% de posse e 15 a 7 nas finalizações, mas em conseguir ampliar. Enfim, triunfo merecido.

