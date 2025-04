Bahia faz contraproposta para negociar Cauly com Botafogo

O Botafogo encontra dificuldades para negociar a contratação de seu principal alvo: Cauly, meia do Bahia. Afinal, o Tricolor negou a oferta incial do Glorioso, que seria envolver o atleta Matheus Martins na negociação, e fez uma contraproposta.

Assim, o Esquadrão de Aço propôs que o Alvinegro envolvesse o atacante Jefferson Savarino ou Igor Jesus no negócio. Porém, o clube carioca já negou as possibilidades. Portanto, agora, o Botafogo entende que será difícil uma contratação do meia. As informações são do jornalista Elton Serra.

O técnico do Alvinegro, Renato Paiva, teria sido o responsável por entrar em contato com o jogador, demonstrando grande admiração pelo seu futebol. Os dois já atuaram juntos no Tricolor em 2023, temporada em que conquistaram o título estadual.

Cauly, com contrato no Bahia até 2028, construiu parte de sua carreira no futebol alemão antes de chegar ao Brasil. Aliás, passou por FC Köln, o Fortuna Köln, o MSV Duisburg e o SC Paderborn. Alvinegro desde a infância, teve boas temporadas pelo Esquadrão de Aço, mas perdeu espaço em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.