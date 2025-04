Oscar e Lucas podem desfalcar o São Paulo contra o Atlético

Para o duelo contra o Atlético-MG no próximo domingo (6), o São Paulo ainda não sabe se poderá contar com o atacante Lucas e o meia Oscar. Afinal, os atletas se tornaram dúvida devido a problemas físicos. Porém, o clube avaliará a condição dos jogadores nos próximos dias.

Após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, Oscar voltou a campo como titular na vitória do São Paulo sobre o Talleres-ARG, na última quarta-feira (2). No entanto, o meia estava com minutagem controlada e será monitorado nos próximos dias para definir sua participação no próximo jogo.

Por outro lado, a situação de Lucas está mais difícil. O atacante ainda se recupera de um trauma no joelho direito, sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Sem atuar desde então, ele foi desfalque nos últimos dois jogos e ainda não iniciou a transição física, o que torna sua presença no próximo compromisso improvável. As informações são do portal “Itatiaia”.

O São Paulo vai encarar o Galo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (6), às 16h (de Brasília). O confronto, aliás, será no Mineirão, em Belo Horizonte. O Tricolor paulista está na 12ª posição após empate com o Sport na estreia pelo torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.