Alan Patrick vê empate como positivo, mas destaca chance de vitória: ‘Faltou eficiência’

Pela estreia na Copa Libertadores 2025, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Bahia nesta quinta-feira (3), na Arena Fonte Nova. O Colorado, aliás, buscou o gol de empate já na parte final da partida, aos 38 minutos do segundo tempo, com Enner Valencia.

O capitão da equipe, Alan Patrick, portanto, viu como positivo o resultado na estreia. Porém, afirmou que o Inter poderia ter saído com mais pontos, já que teve oportunidade para matar o jogo. Além disso, afirmou que a caminhada na competição não será fácil.

“Acho que sim (bom resultado). Acho que tivemos a oportunidade até de matar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas foi um grande jogo. Tentamos criar nossas jogadas sempre que possível. A equipe deles também tentou se impor dentro de casa, mas é um empate. Libertadores é assim, não vai ser nada fácil. Levamos um ponto para nossa casa e vamos seguir o trabalho”, analisou Alan Patrick.

“Faltou um pouco de eficiência, claro. Tivemos oportunidades principalmente no primeiro tempo, no segundo também tivemos uma chance clara num contra-ataque. Mas vamos tentar caprichar para que nas próximas oportunidades a gente seja mais letal. Jogos de grande nível não te permite muitos erros, então vamos trabalhar para sermos mais eficientes”, concluiu.

Pela segunda rodada do torneio continental, o Internacional recebe o Atlético Nacional na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Mas antes, o time de Roger Machado vai encarar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no domingo (6), às 18h30, também em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.