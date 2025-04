Abel aponta falhas do Palmeiras após vitória na estreia na Libertadores

O Palmeiras teve sufoco, mas conseguiu vencer em sua estreia na Libertadores. Na noite desta quinta-feira (03), o Verdão bateu o Sporting Cristal por 3 a 2, com gol de Richard Ríos nos acréscimos, e encerrou uma sequência de três partidas sem vitória.

A partida fez Abel recordar a estreia na Libertadores de 2021, quando o Palmeiras bateu o Universitário, em Lima, com gol no último lance. O treinador destacou o nível do jogo e o que o Sporting fez para dificultar a partida, mas frisou que o time precisa matar o confronto quando tem as oportunidades.

“Me lembrei que três ou quatro anos atrás começamos uma Libertadores aqui exatamente igual, ganhamos no último minuto. Jogo difícil, é bom que meus jogadores sintam o que é atacar a profundidade, que é o que falta na nossa equipe, ser verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. No segundo tempo tivemos duas (chances) do Lucas, uma do Emiliano. Pelo menos 60% da nossa equipe sabe o que é a Libertadores, o treinador sabe, foi preciso usar o nosso espírito de lutar até o fim, esperar que o resultado apareça e foi isso que aconteceu hoje”, afirmou.

Na escalação, Abel entrou com um novo esquema tático. Bruno Fuchs começou como titular e o treinador iniciou a partida com três zagueiros. O português explicou que tomou a decisão por conta das transições sofridas na partida contra o Botafogo.

“Nós no último jogo sofremos transições do adversário, que foi uma coisa que aconteceu demais. Não tivemos a estrutura de equilíbrio na partida. Nosso lateral-direito estava sempre no ataque e fomos apanhados muitas vezes em desequilíbrio. A minha ideia de manter o Fuchs nesta construção a três era por dois motivos. A primeira porque nos falta essa construção, que nos falta um pouquinho. A nossa ideia foi essa, ter uma estrutura com o três de trás mais o Emiliano, para equilibrar a equipe”, pontuou.

Clima mais tranquilo?

Depois do vice-campeonato no Paulista e o tropeço no Brasileirão, Abel chegou pressionado para o confronto em Lima. Mesmo com a vitória, o treinador não acredita que o clima do Palmeiras ficará mais leve, já que apenas vitórias e títulos podem saciar a torcida, e ainda falou como deseja trabalhar dentro do clube.

“A única coisa que dá tranquilidade, aos torcedores e a mídia, é ganhar jogos e títulos. Os meus jogadores e o treinador sabem, porque já disse várias vezes que o futebol é resultado. Estou com 18 jogos, duas derrotas, e parece que está tudo mal, que está tudo em crise. Há muito o que fazer dentro do clube, o treinador tem muito trabalho e não tem outra coisa a não ser pensar, junto com o departamento médico, em recuperar os nossos jogadores. O que eu mais sonho é ter dois jogadores em cada posição”, ressaltou.

