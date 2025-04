Roger Machado exalta empate do Internacional: ‘Se recusa a perder’

Nesta quinta-feira (3), pela estreia na Copa Libertadores, o Internacional ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. O Colorado saiu atrás, mas conseguiu igualar o placar nos minutos finais. Aos 38 do segundo tempo, Enner Valencia evitou a derrota. Em coletiva após a partida, Roger Machado exaltou o resultado.

“O Bahia nunca perdeu pela Libertadores em casa. Era um jogo difícil. Mas o Inter mostrou ser um time que se recusa a perder. Estando em inferioridade, buscou as alternativas para empatar, sofreu quando foi preciso e conquistou um ponto que será importante”, analisou.

O treinador, aliás, explicou a formação escolhida para o confronto. Segundo Roger, foi uma estratégia pensada exclusivamente para o jogo do adversário.

“Foi uma estratégia que montamos pensando em como o Bahia jogaria. O Ceni optou por um modelo muito parecido com o da primeira final do estadual, colocando o Cauly como falso ponta e o Everton Ribeiro compondo o tripé de meio-campo.Eles usaram a saída de três na construção, e deixamos o campo nos dizer quando manter a linha de cinco e quando pressionar à frente, tirando o Fernando dessa linha”, disse.

O Inter conseguiu segurar o Tricolor de Aço no primeiro tempo, mas na segunda etapa houve um domínio maior dos donos da casa. Para Roger, sua equipe deu espaço ao Bahia devido a ‘erros de movimentação e marcação’.

“Tivemos alguns erros de movimentação e marcação que deram ao Bahia mais liberdade. Eles têm atletas com boa relação com a bola, que conseguem criar situações ofensivas quando há espaço. E, em alguns momentos, demos esse espaço”, analisou.

Agenda do Inter

Na segunda rodada da competição continental, o Internacional enfrentará o Atlético Nacional na próxima quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Antes disso, porém, a equipe comandada por Roger Machado terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no domingo (6), às 18h30, também em casa.

