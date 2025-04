Ganso volta a treinar com o grupo do Fluminense

Paulo Henrique Ganso se aproxima da volta aos gramados pelo Fluminense. Nesta quinta-feira (2), o camisa 10 participou pela primeira vez das atividades ao lado do grupo do Tricolor depois procedimento no coração. O jogador, afinal, vinha no processo de transição física e sendo observado pelo departamento médico no CT Carlos Castilho. A informação inicial foi da “TNT Sports”.

A previsão inicial do Fluminense era que ele retornaria na segunda rodada do Brasileirão. Diante disso, a decisão de integrá-lo entre os relacionados para o duelo com o Bragantino será do novo técnico Renato Gaúcho, que vai se apresentar ao grupo tricolor em atividades nesta sexta-feira (4). Ou seja, o comandante terá o primeiro contato com o jogador.

Com uma miocardite nos exames de pré-temporada, Ganso ainda não entrou em campo na temporada 2025. O clube comunicou a situação em 18 de janeiro, informando que o camisa 10 ficaria 30 dias afastado. Depois disso, ele fez novos exames e voltou aos treinos.

No entanto, em 14 de março realizou uma ablação, que consiste na remoção ou destruição de tecido anormal e é usado frequentemente para tratar arritmias. Depois disso, voltou aos treinos, mas não tinha realizado atividades com o grupo. É provável que tal problema tenha acontecido por causa de um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro.

Sem a presença do camisa 10, o então técnico Mano Menezes buscou alternativas em Lima e Jhon Arias, que atuou deslocado em algumas partidas. Mesmo assim, os tricolores aguardam ansiosamente pela volta do meia, que faz diferença no setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.