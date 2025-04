Rogério Ceni se diz triste pelo empate, mas aprova desempenho do Bahia: ‘Satisfatório’

O Bahia estreou com empate na Copa Libertadores 2025, porém, com um gosto amargo. Afinal, o Tricolor de Aço abriu o placar na Arena Fonte Nova, mas cedeu chance para o Internacional igualar o placar. No fim das contas, um gol para cada lado.

Em coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni analisou o resultado da partida e desempenho da equipe. Para ele, sua equipe merecia sair com os três pontos da partida. Além disso, apesar da tristeza pelo resultado, sai feliz pela produção.

“É triste não sair com o triunfo no dia de hoje. Acho que nós produzimos para tal e não ficamos satisfeitos com o ponto que nós conquistamos. Acho que nós poderiamos e seria justo no dia de hoje ter levado os três pontos. Saímos felizes pela produção do time, pelo o que produziu, jogou, mas saímos tristes pelo resultado”, comentou.

O treinador também foi perguntado sobre as expectativas para a campanha na fase de grupos do Bahia. Para Ceni, se a equipe nordestina jogar como hoje em todos os jogos, brigará por uma vaga nas oitavas de final.

“Se a gente jogar da maneira como jogamos hoje em todos os jogos, com certeza vamos estar brigando por essa vaga. É um grupo pesado e díficil, e por isso que os três pontos hoje eram fundamentais. Mas eu acho que nós temos que manter esse nível de jogo”, iniciou.

“Acho que foi muito satisfatório o que nós fizemos hoje, ainda mais se tratando do adversário que enfrentamos. Acho que a superioridade, controle de jogo, número de finalizações, oportunidades de gols que as duas equipes tiveram, se colocacar na balança, acho que merecíamos sair com a vitória daqui hoje. Agora, cada jogo começa do zero e é uma nova história”, concluiu Ceni.

Agenda do Bahia

Pela segunda rodada do torneio continental, o Bahia visita o Nacional do Uruguai na próxima quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Gran Parque Central. Mas antes, o time de Rogério Ceni vai encarar o Santos pelo Campeonato Brasileiro no domingo (6), às 20h30, na Vila Belmiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.