Vitor Roque destaca confiança no Palmeiras no Palmeiras e admite incômodo com ausência de gols

O Palmeiras encerrou a sequência de três jogos sem vitória. Após perder na final do Campeonato Paulista e empatar na estreia no Brasileirão, o Verdão bateu o Sporting Cristal por 3 a 2, no seu primeiro compromisso pela Copa Libertadores.

Para Vitor Roque, o resultado em Lima pode aliviar um pouco da pressão que o clube passa. O atacante acredita que o Palmeiras conseguirá ter mais confiança para seus próximos compromissos e também valorizou os pontos conquistados na competição continental.

“É uma vitória muito importante, que tira um pouco dessa sequência negativa que estávamos tendo. Dá confiança para seguir no Brasileiro, que é muito difícil também, e esses três pontos na Libertadores que são importantes para nós”, ressaltou, em entrevista ao Paramount+.

Principal contratação do começo de ano, Vitor Roque ainda não marcou com a camisa alviverde. Após cinco jogos, o atacante não esconde o incômodo por ainda não ter balançado as redes pelo Palmeiras. Porém, o jogador confia que os gols virão, de forma natural, como fruto de seu trabalho.

“Com certeza. Atacante vive de gol, mas tenho que ficar tranquilo, tenho que continuar trabalhando, com humildade e paciência que os gols vão vir naturalmente”, pontuou.

