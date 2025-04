Quarteto reforça o Flamengo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Após a vitória na estreia da Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá quatro reforços para enfrentar o Vitória. Afinal, Gerson, Wesley, Plata e Arrascaeta estão à disposição do técnico Filipe Luís para o duelo, que acontece no domingo (6), às 18h30 (de Brasília) no Barradão. O médico Luiz Augusto Macedo revelou os retornos ao canal “Flazoeiro”, no YouTube.

“O Pedro já está integrado ao elenco. Agora, depende da comissão técnica colocá-lo em campo. O Danilo continua em recuperação e reabilitação, mas pode ser reintegrado ao elenco na semana que vem. Os demais atletas, Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Wesley, se encontram com a gente em Salvador para serem integrados ao grupo para o jogo contra o Vitória”, disse.

Vale lembrar que os quatro jogadores ficaram de fora da estreia pela Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Após a Data-Fifa, o equatoriano apresentou sinais de fadiga generalizada e agora está com um quadro de faringite e febre.

Além disso, Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data FIFA de março. O lateral-direito, então, não teve condições de estar em campo, na Venezuela.

Gerson (dores na coxa esquerda) e Arrascaeta (lesão na coxa direita) seguiram o planejamento estabelecido de recuperação e fizeram trabalhos diários no CT George Helal. Danilo, também com problema na coxa direita, não irá a campo contra o Leão da Barra.

Olho no duelo com o Leão da Barra

Os jogadores que estiveram no triunfo desta quinta-feira (3) retornam ao Brasil direto para a capital baiana. Eles iniciaram a viagem de volta na manhã desta sexta (4) e têm chegada prevista a Salvador às 17h. Diante disso, o quarteto já estará lá esperando pela delegação.

Na correria do calendário brasileiro, o Flamengo terá apenas um treino com o grupo completo antes de enfrentar o Vitória: neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, que pertence ao Bahia.

