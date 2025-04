Decisivo na Libertadores, Alisson encerra jejum no São Paulo

O meia Alisson foi o destaque do São Paulo na estreia da Libertadores ao marcar o único gol da partida na vitória sobre o Talleres, da Argentina, fora de casa. Com um lindo chute de fora da área, ele garantiu o resultado e ajudou o time paulista a voltar ao caminho das vitórias.

Alisson, aliás, quebrou uma marca pessoal. Seu último gol havia sido em 27 de junho de 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no Morumbis. Desde então, o jogador passou 21 jogos sem balançar as redes. Contudo, foram exatos nove meses e 279 dias. Na temporada atual, entrou em campo 12 vezes, sendo 11 como titular, e se firmou como peça-chave da equipe comandada por Luis Zubeldía.

“Era um estádio onde nunca ganhamos. A gente estava incomodado por perder uma final para eles aqui também. Conseguir a vitória é muito importante. Estou feliz. Feliz pelo gol. São 40 jogos de Libertadores. Fico muito feliz de atingir essa marca”, disse o jogador ao final da partida, em entrevista à ESPN.

Números de Alisson no São Paulo

Desde que chegou ao São Paulo, em 2022, Alisson conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil no ano passado. No total, marcou oito gols, deu 12 assistências e disputou 147 partidas, começando 117 delas como titular. Ele deve seguir como titular para o duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo (06).

