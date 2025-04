Renato Gaúcho exalta Thiago Silva e relembra Libertadores de 2008: ‘Não me desceu até hoje’

Apresentado oficialmente, Renato Gaúcho está de volta ao Fluminense e iniciará sua sétima passagem como treinador no próximo domingo (6), diante do Bragantino. Assim, na coletiva, o comandante ressaltou que o vice da Libertadores de 2008 ainda está engasgado e fez questão de exaltar o reencontro com Thiago Silva, que estava naquele elenco.

“Aqui é uma das minhas casas e fez com que eu aceitasse o convite do presidente. Eu já tenho meu nome marcado aqui na história do clube, como jogador e treinador. sempre procurei dar o máximo em campo para buscar títulos, como aconteceu em 1995. Como treinador, também tinha o mesmo objetivo e conquistamos a Copa do Brasil”, disse.

“Aquela final da Libertadores não me desceu até hoje. Por tudo que nós fizemos naquela competição. Fiquei feliz pelo clube ter conquistado a Libertadores há dois anos atrás, mas aquela não desceu. Vamos trabalhar para voltar a conquistar algo aqui, uma vaga e quem sabe no futuro, a gente possa realizar o sonho que ficou em 2008”, acrescentou.

Reencontro com o Monstro

Neste retorno, Renato poderá reencontrar alguns jogadores. Entre eles, está Thiago Silva, que voltou depois de dezesseis anos de futebol europeu e também é muito identificado com a torcida tricolor. Nesse sentido, o profissional destacou o papel de liderança do zagueiro em campo e sua qualidade a quem intitula como “acima da média”.

“É um cara que sempre que a gente se encontrava, conversávamos. É um monstro, que eu admiro como jogador e pessoa. Tive a chance de trabalhar com ele naquela Libertadores. torcia muito para ele, quando vestia a camisa da Seleção Brasileira. Todo treinador deseja trabalhar com um jogador desses. É um líder e muito acima da média É um segundo treinador dentro do campo, que dá uma tranquilidade a mais ao treinador, por saber que tem a liderança e o grupo respeita. Não é à toa que é um dos grandes ídolos do Fluminense.

Olho na agenda

Renato terá mais um treino antes da partida de domingo (6), contra o Bragantino, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Vale destacar que esta será sua sétima passagem pelo comando do Tricolor. Por fim, as anteriores ocorreram em 1996, 2002-03, 2003, 2007-08, 2009 e 2014, com o título da Copa do Brasil e o vice da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.