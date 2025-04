Novo rumor de traição termina em culto na mansão de Neymar

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais em meio ao pós turbulência dos rumores da mais recente traição do astro. Desta vez, porém, por uma iniciativa religiosa. O camisa 10 santista se reuniu com familiares para promover um culto evangélico em sua residência, em Santos. A celebração também contou com a presença de Bruna Biancardi e de amigos mais íntimos.

Entre os convidados estavam o cantor gospel Daniel Berg e o jogador Guilherme, companheiro de Santos, acompanhado de sua esposa, Taina Augustto. Berg usou as redes sociais para enaltecer o momento compartilhado: “Vivemos algo lindo em Jesus. Essa noite ficará marcada em nossos corações”. O culto também teve a participação do influenciador Matheus Pierani. “Hoje Deus me trouxe a um lugar muito especial. Fizemos uma célula na casa do Neymar e o nome do meu Deus esteve glorificado”, declarou.

O evento religioso ocorreu poucos dias após novos rumores de traição envolvendo o jogador. Em entrevista ao SBT, a modelo Any Awuada afirmou ter mantido relações íntimas com o atacante durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior paulista. Ela concedeu detalhes do envolvimento e garantiu não ter sido a única.

Any detalhou que ela e outras mulheres tiveram seus celulares recolhidos ao chegarem à chácara e por isso não há registros. Ela disse ainda que apenas descobriram quem era o anfitrião ao entrarem na festa, onde havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer. A confraternização, ainda segundo relato, só terminou após a chegada inesperada da esposa de um dos organizadores, o que gerou um momento constrangedor entre os presentes.

Gravidez após suposto envolvimento com Neymar

Any reiterou algumas vezes que teve relações com o astro, juntamente com outra mulher, durante o encontro e teria recebido alto valor para isso. Poucos dias após o episódio ganhar repercussão nacional, a modelo anunciou sua gravidez nas redes sociais, mas optou por não revelar a identidade do pai da criança.

Crise no relacionamento com Biancardi

A versão exposta por Léo Dias alertava para uma nova crise no relacionamento devido ao recebimento de conteúdos da ‘farra dos parças’ por parte de Bruna. De acordo com informações, Biancardi teve acesso a vídeos do noivo rodeado de mulheres dois dias depois da festa privada numa chácara em Araçoiaba da Serra.

Os vídeos foram o estopim para o desconforto de Bruna, que se arrastava desde a madrugada de segunda para terça da semana passada – data exata da festa. Isso porque Biancardi teria sido comunicada apenas sobre uma “carona de helicóptero para um amigo” e se incomodou com a demora, de mais de 12 horas, do noivo para retornar à casa.

Bruna prontamente recorreu às relações de suporte emocional para lidar com o novo escândalo envolvendo o pai de suas filhas. Grávida de Mel, a influenciadora se refugiou em seu apartamento na capital paulista e curtiu noites na presença de amigas e da irmã Bianca. O jogador, por sua vez, permaneceu na mansão do casal em Santos durante os primeiros dias.

