Protagonista, Alan Patrick chega a 200 partidas com a camisa do Internacional

200 vezes! A estreia do Internacional na Libertadores, o empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, foi simbólico para Alan Patrick. Isso porque no confronto, o principal jogador da equipe completou 200 jogos com a camisa colorada. Dessa vez, ele não teve atuação decisiva, mas esteve em campo durante toda a partida e em determinadas jogadas provou toda a sua capacidade técnica.

Esta é a segunda passagem do camisa 10 pelo Inter. O começo da relação ocorreu no segundo semestre de 2013, mas recebeu poucas oportunidades com os técnicos Dunga e Clemer. No ano seguinte, com a chegada de Abel Braga, concretizou-se a reviravolta. Afinal, passou a assumir o posto de liderança técnica e se sobressair com suas atuações. Ele estava cedido por empréstimo pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas deixou o Inter. Posteriormente, o clube europeu não o aproveitou e Alan Patrick seguiu no futebol brasileiro, quando defendeu Flamengo e Palmeiras. Depois retornou ao futebol ucraniano, onde permaneceu por quase seis temporadas.

Alan Patrick se consolida pelo poder de decisão em segunda passagem pelo Internacional

Até que retornou ao Colorado, dessa vez em definitivo, com as competições já em andamento em 2022. Sem a possibilidade de realizar pré-temporada com o elenco, o meio-campista precisou se apoiar em seu protagonismo. Inclusive, ele manteve consistência com esse poder de decisão nos anos seguintes. Tanto que em algumas ocasiões, houve apelo por um espaço na Seleção Brasileira.

Por sinal, o destaque individual de Alan Patrick notabilizou-se nos embates com o arquirrival, o Grêmio, já que se criou uma dependência por suas participações em gols. Vale relembrar que o contrato que está em vigência expira no fim de 2026. O último jogador que alcançou a marca de 200 partidas com a camisa do Internacional foi Taison. Na oportunidade, o atacante atingiu o feito no fim de sua segunda passagem. No caso, a vitória sobre o Palmeiras na última rodada da edição de 2022 do Campeonato Brasileiro.

Relação do meio-campista com o Inter

– 2 passagens

– 200 jogos

– 43 gols

– 31 assistências

– 2 títulos (Campeonatos Gaúchos de 2014 e 2025)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.