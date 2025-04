Mastriani se põe à disposição para jogar ao lado de Igor Jesus no Botafogo

Novo reforço do Botafogo, o atacante uruguaio Gonzalo Mastriani foi apresentado nesta sexta-feira (4). Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Glorioso, o centroavante valorizou a concorrência com Igor Jesus, mas também colocou-se à disposição para atuar pelos lados do campo. Vale lembrar que o Botafogo conta também com Rwan Cruz, que ainda não emplacou.

“Venho para disputar posição, obviamente, sempre da forma mais legal. Todos querem jogar. Acho o Igor um grande centroavante, podemos nos complementar também. Não será uma decisão minha, mas sim do professor. Venho com a disposição muito aberta de ajudar, ajudar o elenco, vir para somar. Sou um centroavante da área, do último toque, mas quero dar o meu melhor e ajudar como posso”. comentou Mastriani, que foi apresentado com a camisa 39.

O atacante também explicou o porquê da escolha pelo Botafogo, reforçando que as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial e Libertadores pesaram na fácil decisão. O uruguaio assinou contrato de empréstimo do Athletico válido com o Glorioso até o final do ano, com opção de compra.

“Tudo me encantou. É uma oportunidade única na minha carreira. Todo jogador quando olha as competições que o Botafogo vai disputar é o que o jogador quer. Disputar competições internacionais é sempre muito bom, ainda mais no atual campeão da Libertadores. Quero conquistar as coisas que meus colegas conquistaram no ano passado”, acrescentou.

Mastriani se coloca à disposição para jogo contra o Juventude

Mastriani tem 31 anos e vai para a quarta temporada no futebol brasileiro. Afinal, defendeu o América-MG entre 2022 e o início de 2024, quando transferiu-se para o Athletico-PR, onde estava desde então. Foram 54 jogos pelo clube paranaense, com 16 gols marcados. No entanto, ele ainda não balançou as redes em 2025, com 7 jogos.

O atacante explicou que teve poucas oportunidades na temporada. Inclusive, ele se colocou à disposição para enfrentar o Juventude neste sábado (5), às 21h, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão.

“Vinha de uma lesão, tive poucos minutos nesse começo de ano, isso fez com que eu jogasse pouco. Venho treinado normal, forte, e estou preparado para ficar à disposição quando a comissão técnica precisar”, concluiu Mastriani.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.