Vasco e Flamengo encaminham acordo para jogar no Maracanã

Após uma longa polêmica, o clássico entre Vasco e Flamengo deverá ser, afinal, no Maracanã. As equipes chegaram a um acordo nesta sexta-feira (4) após o Cruz-Maltino não conseguir liberação para mandar o jogo em São Januário.

Segundo o repórter Venê Casagrande, os times definiram o Maior do Mundo como palco para o duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo será num sábado, 19 de abril, às 18h30 (de Brasília) A divisão de torcidas será meio a meio.

A ideia do Vasco, mandante do jogo, era levar o confronto para sua casa; São Januário. O presidente Pedrinho confirmou em entrevista que enviou um ofício à CBF e a PM-RJ visando fazer valer o mando de campo.

O Bepe (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios), porém, refutou a ideia. Afinal, o laudo do estádio vascaíno junto a CBF diz que não pode haver Vasco x Flamengo em São Januário por questões de segurança.

“A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza”, em trecho do comunicado.

O Vasco não queria mandar este duelo no Maracanã por entender que não conseguirá exercer a função de mandante. Afinal, valores angariados através de bares, restaurantes e estacionamentos ficariam nas mãos da Fla-Flu Serviços, empresa que administra o estádio. Além disso, o envelopamento do Maracanã após a licitação deste ano coloca inúmeros símbolos rubro-negros. O Vasco também não utiliza o vestiário de mandante mesmo quanto atua no estádio sob esta condição.

