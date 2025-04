Neymar treina com bola, mas segue fora do Santos contra o Bahia

O atacante Neymar voltou a treinar com bola nesta sexta-feira (4), no gramado do CT Rei Pelé. Apesar do avanço no tratamento da lesão na coxa esquerda, o camisa 10 segue fora do Santos neste final de semana, quando o Peixe recebe o Bahia neste domingo (6), às 20h30 na Vila Belmiro.

Neymar está recuperado do problema, mas agora faz fortalecimento muscular, o que evita novos problemas. Assim, ele e o Santos trabalham para que o atacante esteja disponível para encarar o Fluminense, no outro domingo (13), às 19h30, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã.

Neymar não entra em campo há mais de um mês, no dia 2/3, quando o Santos venceu o Bragantino por 2 a 0 com ele marcando um dos gols. Apesar do longo tempo fora, o craque perdeu apenas dois jogos.

Após perder para o Vasco na primeira rodada do Brasileirão, o Santos precisa vencer o Bahia para deixar a zona de rebaixamento. A tendência é que o técnico Pedro Caixinha mantenha a base do time que jogou no Rio de Janeiro, promovendo apenas a entrada de Soteldo no lugar de Barreal.

Assim, a provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares. O Peixe, recém-promovido da Série B, não disputa competições continentais neste ano. Dessa forma, briga ainda na Copa do Brasil.

