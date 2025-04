Cristiano Ronaldo faz dois, Al-Nassr vence o A-Hilal e quebra jejum contra o rival

Com mais dois gols de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o clássico contra o Al-Hilal, fora de casa, por 3 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. De quebra, encerrou um jejum sem vencer o rival que durava desde dezembro de 2021. Nesta sexta-feira (4), o português, de 40 anos, aproveitou as poucas chances que teve para sacramentar mais um triunfo de seu time.

O resultado mantém o Al-Hilal na segunda colocação, com 57 pontos. O Al-Nassr encosta na tabela e chega a 54, em terceiro. Quem se deu bem foi o líder Al-Ittihad, que soma 61 e ainda joga na rodada.

Na 27ª rodada, o Al-Hilal visita o Al-Ettifaq na próxima sexta-feira (11), às 15h (de Brasília). Por outro lado, o Al-Nassr recebe o Al-Riyadh, também às 15h, de sábado (12).

O jogo foi movimentado na primeira etapa, com trocação de ambos os lados. O Al-Hilal, atuando em casa, tinha mais volume nos primeiros 15 minutos e teve uma boa chance com Milinkovic-Savic, que mandou no travessão. Contudo, o duelo já estava paralisado por impedimento.

Aos poucos, o Al-Nassr entrou na partida e passou a incomodar o Bono. Em um lance, aos 17, Mané arriscou de fora e o goleiro mandou para escanteio. Logo depois, Durán perdeu a grande chance da etapa final, ao receber cruzamento e mandar, sozinho, para fora.

Cristiano Ronaldo marca dois e sacramenta vitória do Al-Nassr

Ainda melhor em campo, o Al-Nassr abriu o placar nos acréscimos. Em cobrança ensaiada de escanteio, Brozovic rolou para Al Hassan na entrada da área. O meia ajeitou e mandou no ângulo de Bono, que nada pôde fazer: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Al-Nassr logo ampliou. Com um minuto, Brozovic colocou em ação sua grande visão de jogo e deu lindo passe para Sadio Mané. O senegalês invadiu a área e rolou para Cristiano Ronaldo finalizar firme, no contrapé de Bono.

O Al-Nassr dominava o jogo e tinha a posse de bola. No entanto, um lance mexeu com o time da casa. Em contragolpe de almanaque, Malcom recebeu na direita e rolou para Al Dawsari, que tirou a marcação e finalizou para excelente defesa de Bento. Dessa maneira, os anfitriões entraram novamente na partida. Em seguida, diminuiu após cobrança de escanteio, que Milinkovic-Savic escorou e Al Bulayhi mandou para o fundo da redes.

A partir daí, as duas equipes seguiram criando chances. Marcos Leonardo entrou bem e incomodou Bento em mais de uma oportunidade. Do outro lado, o Al-Nassr teve a chance de matar o jogo mais de uma vez. No entanto, esse feito tinha que sair dos pés de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 bateu bem pênalti sofrido por Durán e deu números finais à partida. Assim, o Robozão chegou a 931 gols na carreira, o 21º no Campeonato Saudita desta temporada.

