Participante do Mundial de Clubes tem briga entre atleta e treinador

Há pouco mais de dois meses para disputar o Mundial de Clubes, a situação no Monterrey pode ser classificada como caótica. Isso porque uma briga feia entre um jogador e o técnico da equipe, Martín Demichelis, expôs os problemas de bastidores do clube mexicano.

De acordo com a emissora de TV local ‘TUDN’, o problema ocorreu durante um treino da equipe onde o comandante argentino reclamou de uma possível falta de comprometimento de Sergio Canales. O meio-campista espanhol, ex-Real Madrid, não gostou nada da afirmação e rebateu indicando que outros jogadores precisavam ouvir tal apontamento mais do que ele.

Com os ânimos acalorados, Canales teria chutado uma porta de vidro enquanto saía da atividade. Por isso, ele ficou com um corte na perna esquerda onde levou dez pontos. Nos canais oficiais, sem dar detalhes, o Monterrey confirmou a lesão do jogador que pode o tirar do próximo compromisso da temporada, diante do Chivas, no BBVA Bancomer. O duelo em questão vale pela 14ª rodada do Clausura da Liga MX.

Durante entrevista, o técnico da equipe da região nordeste do México minimizou a situação. Em sua análise, tudo não passou de um debate onde ele se diz constantemente aberto a escutar o ponto de vista de seus comandados:

“Coloquem o título que queiram. Em todo esporte, em todo vestiário, sempre há mudanças de opiniões. Não sou autoritário, gosto de escutar e que o jogador opine para tirar as melhores conclusões.”

A coisa tá feia

A manifestação de fúria mostrada por Canales reflete o momento negativo do time que está no Grupo E do Mundial de Clubes. A saber, ao lado dele na chave, estão Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds.

Além da modesta nona colocação na Liga MX, o time caiu nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Após dois empates contra o Vancouver Whitecaps (1 a 1, no Canadá, e 2 a 2, como mandante), os mexicanos saíram do torneio pelo critério de gol fora.

