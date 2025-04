Inicialmente contratado como narrador, Tiago Leifert ganhará novo cargo no SBT

O jornalista Tiago Leifert ganhará uma nova função no SBT. Em um primeiro momento, ele foi contratado como narrador para substituir Cléber Machado. Contudo, com a chegada de Boninho, seu velho conhecido de Globo, à emissora, o comunicador voltará a ser apresentador.

Isso porque o produtor levará o reality show musical “The Voice” para a emissora paulista. Assim, Tiago foi a escolha para comandar a atração. A exposição do novo cargo do jornalista ocorreu em um momento de descontração entre o jornalista e o seu companheiro de SBT, o apresentador César Filho.

“Falei para você: ‘Tiago, você é um cara completo’, aí você falou: ‘Não, estou bem narrando futebol’. Só que aí vem o Boninho, faz um convite para você apresentar o The Voice, você nem pensa e já fala que vai, né? Comigo você nega”, brincou o comunicador em um programa da emissora.

Na sequência, Leifert respondeu em tom semelhante.

“O Big Boss me escala e eu obedeço. Se o Boninho chama, a gente só acata”, respondeu o antes apenas narrador.

Passagem de Tiago Leifert pelo SBT e reencontro com o “The Voice”

A estreia do jornalista em sua nova casa ocorreu em fevereiro deste ano. Na ocasião, a sua primeira participação no SBT foi na transmissão de um jogo da Liga do Campeões. Mais recentemente, Tiago esteve na exibição do primeiro compromisso do Fluminense na Sul-Americana. A vitória por 1 a 0 dos cariocas sobre o Once Caldas, na Colômbia, na última terça-feira (01/04). A função como apresentador do reality show “The Voice” vai simbolizar um reencontro com a atração. Afinal, Leifert já comandou nove edições do programa em sua passagem pela Globo.

Emissora não pôde transmitir última rodada da fase de liga da Champions

O SBT não exibiu a última rodada da fase de liga da Champions League 2024/25 por questões contratuais. Isso porque a Warner adquiriu exclusividade dos direitos de exibição dos 18 jogos programados. Na ocasião, dividiu as transmissões entre o streaming da Max e a TNT Sports.

Acontece que a emissora da família Abravanel comprou os direitos de transmissão apenas das partidas das tardes de terça-feira – exceto pela decisão, que acontecerá em um sábado – da competição. Já os jogos da última rodada da fase de liga aconteceram de forma simultânea em uma quarta-feira. Apesar disso, retomou as transmissões da Champions League na fase dos play-offs, que ocorreu em fevereiro.

Vale destacar que o SBT adquiriu os direitos de transmissão da competição até o final da temporada europeia de 2027. A Champions, aliás, tem sido um dos carros-chefes da emissora – junto à Copa Sul-Americana, com vínculo até 2026.

