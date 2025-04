Thiago Silva reencontra Renato, motivo de virar torcedor do Fluminense

O capitão do Fluminense, Thiago Silva, reencontrará um velho conhecido. Renato Gaúcho, recém-contratado pelo Tricolor carioca, foi comandante do Monstro durante uma de suas passagens pelo Flu, entre 2007 e 2008.

Mas não é só isso que conecta a dupla. Isso porque, em entrevista ao “ge” em 2007, o zagueiro revelou que Renato Gaúcho foi o motivo dele virar a casaca: antes, era torcedor do Vasco.

LEIA MAIS: Gol de barriga, vice amargo e título inédito: a trajetória de Renato Gaúcho no Fluminense

“Eu era vascaíno, mas fiquei arrepiado, comovido com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho. Na hora, me dei conta de que não era mais torcedor do Vasco”, revelou.

Thiago Silva relembrou, então, do famoso gol de barriga de Renato, que deu o título carioca de 1995 ao Fluminense em épica final contra o Flamengo, no Maracanã.

“Não estava no Maracanã. Assisti ao jogo em casa, ao lado da minha família. Ainda bem que me tornei tricolor. E não tenho qualquer problema de falar sobre isso. Virei torcedor do Fluminense naquele dia e por causa do gol de barriga”, disse à época.

Agora em sua sétima passagem pelo Fluminense, Renato Gaúcho tem grande histórico no clube carioca. Venceu a Copa do Brasil de 2007 (inédito para o Tricolor) e foi vice-campeão da Libertadores de 2008, no que foi a primeira final que o Flu chegou no torneio. A estreia de Renato será já na segunda rodada do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

