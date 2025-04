Bontempo fala em realizar sonhos ao jogar com Neymar no Santos

O atacante Gabriel Bontempo, do Santos, realiza um sonho de milhões de jovens: conviver e jogar com Neymar. Em entrevista ao site oficial do Peixe, o menino de 20 anos ele comentou sobre a experiência.

“Acho que é o sonho de toda criança da minha geração, não só da minha geração, mas eu sempre tive ele como ídolo, sempre era almejei estar jogando com ele, não esperava que seria assim, rápido, mas muito feliz, de logo, quando eu tive a oportunidade de vir profissional, ele estar voltando também. Então é um sonho se realizando”, afirmou Bontempo.

O menino revelou ainda que a temporada de 2025 o possibilitou realizar outro sonho: a disputa do Brasileirão. Vale lembrar que Bontempo estava no Sub-20 em 2024. O Peixe, por sua vez, disputou a Série B da competição nacional no ano passado.

“Estou muito feliz em disputar o brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade, graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro”, comentou.

Gabriel agora trabalha para disputar uama partida de Brasileirão ao lado de Neymar. Isso porque o craque, lesionado, não pôde jogar na derrota para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. O camisa 10, aliás, segue como baixa contra o Santos, neste domingo (6), mas deve ficar à disposição contra o Fluminense, no domingo seguinte (13).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.