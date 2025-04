Coritiba e Vila Nova se enfrentam pela 1ª rodada da Série B

Coritiba e Vila Nova se enfrentam neste sábado (5) às 16h pela primeira rodada da Série B de 2025, no Couto Pereira. A Rede TV e a Disney + transmitem o duelo.

As duas equipes estream com ânimos diferentes. O Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Paranaense e na primeira fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Vila Nova sagrou-se campeão estadual após 20 anos e está vivo no torneio nacional mata-mata.

O Coritiba, bicampeão em 2007 e 2010, o Coxa aposta em um elenco formado por muitos veteranos, com nomes como Maicon, Zeca, Dellatore, Everaldo e Carlos de Pena. Já o Vila Nova tem como suas principais apostas o atacante Guilherme Parede, ex-Inter. O Tigre ainda busca seu primeiro título de Série B.

Jogos da 1ª rodada da Série B

Sexta-feira, 4/4/2025

Goiás x Amazonas

Paysandu x Athletico

Criciúma x Operário

Sábado (5)

Coritiba x Vila Nova, 16h

CRB x Chapecoense, 16h

América-MG x Botafogo-SP, 18h30

Domingo (6)

Ferroviária x Remo, 19h

Volta Redonda x Cuiabá, 19h

Avaí x Novorizontino, 20h

Segunda (7)

Atlético-GO x Athletic, 19h

