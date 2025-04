PSG pode ser campeão neste sábado. Veja Onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, 5/4, tudo indica que o PSG será o campeão francês por antecipação. Afinal, basta um empate em casa, às 12h (horário de Brasília), no Parc des Princes, no duelo com o Angers, pela 28ª rodada. E mais: até mesmo uma derrota pode garantir o tetracampeonato e o 13º título da competição, desde que o Monaco não vença o Brest, fora de casa, às 14h (horário de Brasília).

No momento, o PSG lidera com 71 pontos, contra 50 do Monaco. E há apenas sete rodadas restantes, ou seja, 21 pontos em jogo. Assim, a única chance do Monaco é vencer todos os seus jogos e o PSG perder todos. Contudo, é improvável que o Paris Saint-Germain, que está invicto na competição, tenha uma queda tão grande. Assim, o título é uma questão de tempo – ou do fim da rodada deste sábado. E mais: o Angers, em modestíssimo 14º lugar (27 pontos) no torneio, em casa, levou de 4 a 2 do PSG no turno. Alías, vem de quatro derrotas seguidas. Enfim, vencer o PSG neste sábado é tarefa quase impossível.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 12h (de Brasília).

Como chega o PSG

O treinador Luis Enrique não deve colocar força máxima desde o início. Afinal, ele tem de pensar no jogo de quarta-feira (9/4) contra o Aston Villa, pelas quartas de final da Champions, na França. Além disso, no meio da semana, pela semifinal da Copa da França contra o Dunkerque, colocou quase todos os titulares e, por isso, vai descansar jogadores como Dembélé, Vitinha e Marquinhos, entre outros. Assim, fará alguns testes, como um toque com Kvaratskhelia bem avançado ao lado de Gonçalo Ramos.

Apesar disso, Luis Enrique, na coletiva desta sexta-feira, disse que está muito animado com a equipe que estará em campo e que vai celebrar muito a conquista, o que, pelas suas palavras, já dá como certa.

“Já somos praticamente campeões. O título pode ocorrer antecipadamente neste sábado. Mas o campeonato não vai terminar por antecipação. Existirão vários recordes a serem batidos, o que nos preparará ainda melhor para os outros desafios, como a Champions. Um deles é o campeonato invicto, mas é claro que vamos celebrar muito com a nossa torcida se conquistarmos neste sábado. Seria um momento especial e estamos prontos para isso”.

Como chega o Angers

Embora o Angers tenha a volta de Abdeli, um de seus principais criadores, que estava suspenso na rodada passada na derrota por 3 a 0 para o Rennes, o time tem muitos desfalques. Halid Sabanovic, Cedric Hountondji e Emmanuel Biumla estão fora. Assim, o treinador Alexandre Dujueux coça a cabeça para arrumar o seu setor defensivo. O certo é que o esquema segue com o 4-5-1, com o atacante Lepaul no comando do ataque.

“Vamos enfrentar uma equipe formidável, mas lutaremos para conseguir um bom resultado e nos recuperar dos últimos insucessos”, disse Dujueux.

PSG X ANGERS

28ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 5/4/2025

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Pacho e Hernández; Joao Neves, Fabian Ruiz e Doue; Mbayé, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

ANGERS: Fofana; Arcus, Bamba Lefort e Hanin; Allevinah, Aholou, Belkebla, Abdelli e El Melali; Lepaul .Técnico: Alexandre Dujeux

Árbitro: Marc Bollengier

Auxiliares: Thomas Luczynski e Yannick Boutry.

VAR: Hamid Guenaoui

