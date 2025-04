Gabigol é liberado e aguarda resultado do julgamento

Gabigol está liberado para atuar pelo Cruzeiro. O julgamento do recurso do jogador contra a punição por suposta tentativa de fraude do exame antidoping, imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, foi encerrada na última quinta-feira (4). Portanto, o atleta pode ser relacionado para os jogos da Raposa enquanto aguarda a sentença, que pode demorar até três meses.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) foi responsável pelo julgamento do recurso. A ação do atacante é contra a União Federal e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A defesa conseguiu efeito suspensivo, um mês após a decisão que suspendeu o jogador por dois anos. Assim, ele atuou normalmente pelo Flamengo e segue em atividade pelo Cruzeiro.

Gabigol acompanhou o julgamento no Rio de Janeiro, já que teria a possibilidade de depor sobre o caso. Dessa forma, ele não participou dos treinos do Cruzeiro nos últimos dois dias. Mesmo assim, o jogador está à disposição para o jogo contra o Internacional, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão 2025.

Contratado pelo Cruzeiro no início deste ano, Gabigol chegou sem custos após encerrar o vínculo com o Flamengo. O camisa 9 soma seis gols em nove jogos com a Raposa na temporada.

