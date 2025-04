Com golaço, Douglas brilha e ajuda Nantes a vencer o Nice fora de casa pela Ligue 1

O volante Douglas abriu caminho para a vitória do Nantes por 2 a 1 sobre o Nice, nesta sexta-feira (3), fora de casa, com um golaço. Aliás, o resultado alivia a pressão sobre a equipe, que vinha de três derrotas seguidas como visitante, e afasta momentaneamente o clube da zona de rebaixamento.

Aos 11 minutos, Douglas recebeu passe fora da área e, de primeira, acertou um belo chute de canhota para abrir o placar. Mas três minutos depois, os donos da casa empataram com Abdi. E ainda no primeiro tempo, aos 38, Abline botou novamente os visitantes em vantagem, dando números finais à partida.

Com o triunfo, o Nantes chegou a 30 pontos e, então, ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento na Ligue 1. Já o Nice, que ocupa a quarta colocação, pode perder posições até o fim da rodada. Revelado pelo Fluminense, com passagens por Corinthians e Bahia, Douglas tem se consolidado como peça-chave do Nantes.

O atleta, que já soma 52 partidas pelo clube francês e vem construindo grande identificação com a torcida, celebrou o gol e o momento pessoal.

“Esse foi um gol especial para mim, pois, recentemente, completei 50 jogos com a camisa do Nantes, e é um clube que eu gosto muito, pois desde que cheguei me senti em casa. Tenho todo o carinho e apoio da torcida, e isso faz muito a diferença. Fico feliz por ter marcado e, principalmente, por ter ajudado a equipe a conquistar essa vitória fora de casa. Vínhamos de resultados negativos como visitante, e conquistar três pontos contra uma equipe qualificada como o Nice nos dá muita moral e confiança pra sequência. Foi um gol com características que tenho, desse chute de fora da área, e graças a Deus saiu em boa hora. Agora é seguir trabalhando para terminar bem a temporada”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.