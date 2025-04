Jogador alvo do Grêmio é investigado por manipulação

O atacante Ênio, do Juventude, está sendo investigado por suposta participação em manipulação em apostas. O jogador, de 24 anos, recebeu um cartão amarelo na partida contra o Vitória, no último sábado (29), na estreia no Brasileirão 2025, o que gerou um alerta após operadoras identificarem um volume anormal de apostas no cartão. Assim, o caso foi reportado ao Governo Federal e à CBF, segundo o “ge”.

O lance ocorreu aos 36 minutos do primeiro tempo. Ênio foi punido pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli por reclamar de uma falta perto da área do Juventude. Seis operadoras diferentes sinalizaram alertas com relação ao lance. Ao menos uma casa apontou que as apostas de que o atleta receberia uma advertência na partida superaram 10% do total apostado no jogo. Assim, estava acima da média.

A média de apostas do tipo normalmente não são maiores do que 1% do total do jogo. Qualquer coisa acima dos 3% já é tido como suspeito. Portanto, 10% é um valor acima da média. Entre os apostadores, foram identificadas três pessoas impedidas de jogarem, todas elas atletas, o que é proibido pela lei das bets. Dessa forma, a CBF encaminhou os relatórios para os órgãos competentes.

Alvo do Grêmio

Um dos destaques do Juventude na temporada, Ênio despertou interesse do Grêmio após o Campeonato Gaúcho. O Tricolor enviou uma proposta de R$ 3 milhões pela contratação. Entretanto, a oferta foi negada.

O Juventude afastou Ênio nesta sexta-feira (4) após receber uma proposta e decidir negociá-lo. Assim, o jogador não ficará à disposição para o jogo contra o Botafogo, sábado (5), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão.

