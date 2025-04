Hulk abre o jogo sobre aposentadoria: ‘Não tenho idade certa’

O atacante Hulk, do Atlético-MG, é um dos veteranos do Campeonato Brasileiro. O jogador, aliás, ainda esbanja futebol com seus 38 anos. Na última temporada, chegou às finais da Copa do Brasil e Libertadores pelo Galo e, em 2025, conquistou seu quinto título do Estadual de Minas Gerais, sendo artilheiro do campeonato com sete gols marcados.

Portanto, ao ser perguntado sobre os planos para a aposentadoria, o jogador revelou que ainda não tenho uma idade definida. Afinal, ainda se considera em um grande nível de entrega.

“Não tenho idade certa [para parar]. Tenho muito respeito pelo futebol e sou muito grato a ele. Quando eu sentir que não dá mais para acompanhar os cara mais novos, eu me retiro. Graças a Deus, estou bem, e por isso não faço planos. Mais um, dois, três, cinco anos. O que eu aguentar a nível de entrega. O que eu puder entregar, se estiver no nível dos outros, eu estou [em atividade]. Quando eu ver que está faltando gás, que não dá mais, eu aposento”, comentou Hulk em entrevista ao Charla Podcast nesta sexta-feira (4).

Além das conquistas do Campeonato Mineiro, Hulk liderou a equipe na campanha do título do Campeonato Brasileiro em 2021, encerrando um jejum de 50 anos, e também levantou a taça da Copa do Brasil no mesmo ano, com atuações decisivas. No início de 2022, adicionou mais um troféu à galeria ao vencer a Supercopa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.