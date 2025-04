Conmebol abre processo disciplinar para caso em jogo do Palmeiras

A Copa Libertadores mal começou e já temos um novo caso de racismo. Na vitória do Palmeiras contra o Sporting Cristal, na última quinta-feira (04), um torcedor do clube peruano foi flagrado imitando um macaco em direção aos torcedores alviverdes. A Conmebol abriu um processo disciplinar para averiguar o caso.

Através das redes sociais, o Palmeiras afirmou que é desgastante ter que falar sobre o assunto mais uma vez. Recentemente, o jogador Luighi foi a vítima de atos racistas em uma partida da Libertadores Sub-20. Na nota, o Verdão exigiu medidas do Sporting Cristal, das autoridades peruanas e da Conmebol.

É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses… pic.twitter.com/9KLapP34OP — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2025

O regulamento prevê que a Conmebol penalize o Sporting em até 100 mil dólares. Além disso, as autoridades podem impedir torcedores de frequentar partidas e o clube pode reduzir a ocupação do estádio

Na noite desta sexta-feira (04), o Ministério da Cultura do Peru emitiu uma nota repudiando o caso. As autoridades afirmaram que solicitaram ao clube e à Conmebol que identifiquem, imediatamente, o torcedor envolvido na situação.

“O Ministério da Cultura repudia categoricamente as expressões racistas de um torcedor do Sporting Cristal Club, que demonstram que o problema público do racismo está presente em vários espaços, normalizando a animalização dos afrodescendentes. Nós oficiamos ao Sporting Cristal Club e à CONMEBOL que identifiquem imediatamente a pessoa que cometeu o ato racista e acionem os mecanismos de sanção correspondentes”, apontou o órgão.

