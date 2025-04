Atlético x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de estrearem com derrota e empate, respectivamente, Atlético e São Paulo buscam virar a chave e conquistar os primeiros três pontos na competição. A partida ocorree no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Como chega o Atlético

O Galo faturou o Campeonato Mineiro com goleada sobre o América ainda no primeiro jogo da final. Mas, na estreia pelo Brasileirão, mesmo jogando bem, esbarrou em Tiago Volpi, do Grêmio, e saiu derrotado na Arena. Na sequência, empatou fora de casa com o modesto Cienciano, pela Sul-Americana. Agora, é hora de reagir.

Desse modo, atuando em Belo Horizonte, o objetivo é vencer o São Paulo, adversário contra o qual tem bons resultados nos últimos anos. No ataque, o técnico Cuca ainda tem dúvida entre Rony e Júnior Santos para formar dupla com Hulk.

Como chega o São Paulo

O Tricolor, por outro lado, enfrentou um desfalcado Sport na primeira rodada e, com Calleri desperdiçando pênalti, não saiu do zero no Morumbis. Depois, virou a chave e venceu o Talleres, na Argentina, em sua estreia na Libertadores. Agora, fora de casa, encara o Atlético em busca de somar pontos. O time de Luis Zubeldía está definido, no entanto, Oscar teve lesão detectada é novamente será ausência.

ATLÉTICO X SÃO PAULO

2ª Rodada do Campeonato Brasileiro – Série A

Data e horário: Domingo – 06/04/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Gabriel Menino e Cuello; Rony (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Luiz Gustavo e Luciano; Cédric Soares, Ferreira e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Wagner Remay (ES)

